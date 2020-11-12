MSCI明晟11日公布最新半年度調整，受印度股市成分股增加及新增科威特股市影響，台股在三大指數的權重均遭調降。金管會表示，以追蹤MSCI指數的被動型新興市場基金規模估算，預估將使資金淨流出約223億元，僅占外資持有市值約0.12％、影響不大。

在此次半年度調整中，台股在MSCI全球市場指數權重調降0.01個百分點至1.61％，在MSCI全球新興市場指數權重調降0.33個百分點至12.47％，在MSCI亞洲除日本指數權重則調降0.27個百分點至13.95％。此次調整將在11月30日盤後生效。

台股此次在MSCI全球新興市場指數權重連7次被調降，金管會指出，主因印度股市淨增加成分股10檔及新增科威特股市，致使台灣、中國大陸及韓國股市權重均遭微幅下降。投顧法人指出，印度股市此次權重獲調升0.81個百分點，為調升最多的國家。

金管會表示，目前台股集中市場截至10月底本益比約20.29倍，現金殖利率達3.3％、若加計股票股利為3.51％。此外，上市櫃公司10月單月營收達3.15兆元，月增2.03％，台股基本面穩健，將持續注意台股價量變化。

(時報資訊)