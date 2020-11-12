廣華-KY(1338)公布第3季合併營收為17.45億元，季增34％，年減6.31％，主要疫情趨緩後，客戶拉貨力道回升，歸屬於母公司淨利為0.94億元，年增14.19％，也來到今年最高一季，每股盈餘為1.12元。累計前3季合併營收為41.1億元，年減23.76％，歸屬於母公司淨利為1.06億元，年減約6成，每股盈餘為1.27元。

廣華-KY第3季旗下三大汽車內飾件產品塑膠成型、塗裝及轉印零組件等的營收比重分別為29.83％、28.95％及31.25％，其中，轉印件營收的增加是來自北美市場的恢復。而第3季整體毛利率、營業利益率分別為23.85％、5.35％，較去年同期各減少1.5個百分點、1.52個百分點，顯示整體稼動率仍有提升的空間，

今年前3季大陸乘用車依國別的新車銷量來看，德系及日系車廠分別占總乘用車總銷量25.19％及23.83％，明顯瓜分美系、韓系及法系的新車銷售市場份額。廣華-KY今年前3季三大日系、歐美系、自主品牌車廠營收比重來看，分別達74.43％、14.68％、7.62％，隨著日系品牌車廠的銷售增加，有助於後續接單動能。

為配合新工藝及新製程的生產需求，廣華-KY董事會決議通過東莞廣澤二廠土建暨安裝工程，總預算金額為人民幣1.705億元，其包含土建工程預算人民幣1.33億元、安裝工程預算人民幣3,750萬元，以因應未來營運所需。

(時報資訊)