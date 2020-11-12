華宏(8240)公布第3季財報，在光電材料銷售調能強勁，單季季合併營收28.98億元，季增16.4％，年增11.5％，為近5年來最高；但受到美元貶值影響，稅後淨利0.74億元，季增47.8％，年減39.3％，每股稅後盈餘0.7元。華宏預期，在年底傳統銷售旺季加持下，有助提升終端產品拉貨需求，第4季LCD光學膜片銷售動能可望維持穩健。

累計前3季合併營收75.59億元，年增5％；營業淨利2億元，年增9.3％；歸屬於母公司業主淨利1.44億元，年增2.8％，每股稅後盈餘為1.47元。

公司指出，今年宅經濟發酵，光電材料銷售動能強勁，筆電與商用顯示器等IT面板光學膜銷售業績呈現穩定成長，再加上第3季高規電視產品需求增強、車載面板遞延需求效應顯現，推升第3季營收。

華宏精密塗佈方面，客戶新產品需求漸增，有望提高整體獲利表現。在海外新興市場方面，新冠肺炎疫情依舊嚴峻，未來仍將持續透過當地代理商地緣關係，加速地區性新客戶開發，以服務效率建立依賴感。

(時報資訊)