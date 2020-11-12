公主遊輪看準「類出國」國旅需求，宣布明年將由「藍寶石公主號」以基隆為母港回歸台灣市場。行銷總監陳欣德表示，初步規畫明年4～8月營運金門、澎湖與馬祖等國內跳島航線，若屆時國際疫情減緩及旅遊禁令解除，期盼能調整布局、並增加國際日韓航線。

新冠肺炎疫情年初爆發並延燒全球，重創國際郵輪旅遊產業。公主遊輪原訂由專為亞洲打造的「盛世公主號」，於今年3～8月常駐基隆港、提供長達半年的航程服務，受疫情及邊境管制影響而陸續取消。

不過，台灣由於防疫管控得宜，隨著疫情5月後逐步趨緩，帶動國旅及內需市場需求爆發。看準「類出國」熱潮，雲頂郵輪集團7月由旗下星夢遊輪「探索夢號」推出國內跳島行程，開賣後市場反應熱烈，並進一步推出「環島郵輪」多元化發展國內郵輪旅遊市場。

公主遊輪明年將回歸台灣市場，陳欣德表示，為提供全新升級體驗，「藍寶石公主號」將採用全新「勛章假期」遊輪，提供免費穿戴式裝置「海洋勛章」取代傳統船卡，運用高科技物聯網創新技術，提供無接觸與個人化服務選項，讓遊輪旅遊安全更加分。

同時，公主遊輪亦將嚴格執行制定的健康與安全防疫措施，除了登船前需繳交健康申明書，航行期間亦控管活動時間和人數，以維持社交距離，並加強船內通風換氣。陸地上則遵守造訪港口衛生安全政策，消毒交通運輸工具，並可能減少岸上觀光報名人數。

公主遊輪表示，將依據最新科學資訊及疫情狀況調整規範，航程細節則與合作的百威、鳳凰、雄獅、東南、世邦、易遊網、五福、行家、大興、喜鴻等旅行社規畫籌備、並準備向主管機關申請，將竭力配合主管機關政策與指導，打造安全的遊輪旅遊。

(時報資訊)