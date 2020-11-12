行政院長蘇貞昌11日出席「第74屆工業節慶祝大會」，致賀大會圓滿成功，並鞠躬感謝工業界同仁的付出及辛勞，使台灣防疫能被世界讚許。他指出，未來政府將透過組織改造設立「數位發展部」，以落實數位轉型，希望大家共同努力讓台灣更好。

蘇貞昌指出，在全球持續受新冠肺炎疫情衝擊之際，台灣仍能舉辦各種大型盛會及活動，要感謝民眾及政府配合，才能做出防疫最佳成績。同時，工業界生產原料並製成口罩，對防疫也有功勞，感謝工業界先進協助政府共同守住台灣，使台灣人能正常生活。

蘇貞昌表示，政府除了防疫成功、紓困也有效進行，讓110萬人免於失業，超過12萬家廠商免於倒閉，發放三倍券亦成功振興疫後經濟，使台灣第三季經濟成長率3.33％，不僅在亞洲四小龍中為唯一正成長，且為全球極少數維持正成長國家，強調此成果是大家共享。

蘇貞昌指出，全球產業鏈亦因疫情而重整洗牌，政府因勢利導推出的投資台灣三大方案，目前已有1.1兆元回台，Google、Amazon、微軟等外商也加碼投資，顯示外商看好台灣，這也要感謝工業界在台灣所植基的基礎。

針對本屆大會以「落實數位轉型，創造產業新優勢」為主題，蘇貞昌表示，政府落實數位轉型，行政院透過組織改造將設立「數位發展部」，準備送立法院審議，並會因勢利導，繼續協助投資所需的土地、水、電等方面，讓大家做事更順利。

(時報資訊)