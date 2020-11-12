智冠(5478)及橘子(6180)兩大遊戲廠商公布第3季財報，智冠在子公司陸續獲利下，單季每股盈餘達到2元，前3季獲利賺贏去年全年，每股盈餘6.11元。橘子《天堂M》三款職業優化、《新楓之谷》新職業和15周年活動及其他多款遊戲內容改版，單季獲利較上季增加12％，但年減28％，每股盈餘1.31元，前3季每股盈餘4.64元，全年有機會優於去年的5.1元。

智冠第3季合併營收17.96億元，年增23％，歸屬母公司業主之稅後淨利2.43億元，年增66％，每股盈餘2元；累計前3季合併營收56.01億元，年成長30％，歸屬於母公司業主之稅後淨利7.43億元，年增67％，每股盈餘6.11元，前3季獲利超越2019年全年外，也是2011年金融海嘯以來同期新高。

智冠集團今年前3季主要子公司獲利情形，遊戲新幹線在2月推出新遊戲《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》加入貢獻下，獲利1.39億元，一帆數位獲利0.43億元，藍新科技獲利0.2億元，營收及獲利相較去年同期都有大幅提升。

展望第4季，網龍《武林群俠傳OL俠骨仁心》將於11月19日推出全新重製版本及伺服器；《吞食天地M》手遊也預計12月開放重點改版《吞食天地M 2.0三國爭霸》。

遊戲代理營運方面，遊戲新幹線代理《三國群英傳M》10月27日啟動大型改版，同時舉辦大型的行銷回饋活動；新產品線計畫上，11月底將推出日系放置HTML 5遊戲《流火之詩II：燃》，主打超過150位英雄角色蒐集養成。

智凡迪經銷合作夥伴美商動視暴雪，其暴雪平台上射擊新作《決勝時刻：黑色行動冷戰》將於11月13日全台發行。

一帆數位旗下「AdHero」數位廣告平台持續擴充最新技術與優化工具，導入AI技術，提供影片結構、產品輿情、廣告透視、廣告圖片檢測等進階分析功能，幫助品牌端強化廣告素材吸引力、即時調整行銷策略，進而提升廣告成效及精準度。

藍新集團今年全力推動實體商店《ezAIO簡單收》多元支付合作據點，並同步擴展行動支付使用場域，旗下簡單行動支付與台灣大車隊攜手合作，已於本月開放電子錢包《ezPay簡單付》App支付車資服務。

橘子第3季合併營收為26.2億元，年增10％，季增3％，營業毛利為10.5億元，營業利益為3.5億元；歸屬母公司業主稅後淨利為2.3億元，每股盈餘1.31元。累計前3季合併營收為83.2億元，年增14％；營業毛利為32.8億元，年增7％；營業利益為11.7億元，年增29％，主因推銷費用較去年同期減少；歸屬母公司業主稅後淨利8.1億元，每股盈餘4.64元。

遊戲橘子第3季手遊、端遊皆表現不錯，旗下《天堂M》職業優化改版，搭配10月推出新職業「狂戰士」活動；《新楓之谷》則有15周年改版與全新角色開放。第4季《月光雕刻師》10月底已於台港澳雙平台上市，Eyedentity Games經典IP《龍之谷：新世界》封測11月初開跑，可望維持長線營運能量。

橘子支付第三季開通7-ELEVEN、環球購物中心、美麗華百樂園、台灣中油等多個高消費頻次通路，累積超過6萬個消費據點。為貼近消費者需求，亦視通路特性、消費周期性與大型節慶，攜手各通路設計「滿額加碼」、「突襲活動」與「隨機返利」等多種消費回饋方案，提升用戶使用率與活躍度。

(時報資訊)