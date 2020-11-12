期交所將在11月23日上市「英國富時100指數期貨」，及進行「美國道瓊、標普500及那斯達克100期貨到期契約最後交易日交易時間調整」制度調整，為強化從業人員及交易人對新商品與新制度瞭解，訂於11月12日至11月18日於期交所「期貨影音知識網」平台舉辦5場次線上宣導說明會，並自即日起開放網路報名。

期交所本次推出英國富時100期貨，其標的英國富時100指數由倫敦證交所上市股票中選取符合流動性等各項標準的前100大上市企業，最能反映英國整體經濟景氣指標，加上期交所近年推出的美國及日本股價指數期貨，將使產品線涵蓋北美、亞洲及歐洲3大主要金融市場。為協助從業人員與交易人了解相關內容，期交所已於北中南辦理完成8場次宣導說明會，另為使更多從業人員及交易人在新商品上市前增加對商品之熟悉度，本次特別於富時100指數期貨上市前舉辦線上宣導說明會。

本次宣導說明會亦併同宣導「美國道瓊、標普500及那斯達克100期貨到期契約最後交易日交易時間調整」，此一調整係為提供到期契約於最後結算價產出前仍可交易之機會，延長最後交易日之交易截止時間，將到期月份契約於最後交易日之收盤時間調整至下午10:30，遇美國夏令日光節約期間則為下午9:30。

(時報資訊)