精誠(6214)董事會通過第3季財報，單季營收55.69億元，年減1.81％，稅後淨利5.04億元，年增76.63％，每股盈餘2.03元；累計前3季營收171.93億元，年增7.2％，稅後淨利13.26億元，年增31.78％，每股盈餘為5.35元。

公司指出，前3季本業獲利7.19億元，續創同期新高，前3季本業平均毛利率24.17％，年度經常性收入ARR（Annual Recurrent Revenue）比例也有顯著的成長，主要來自於訂閱與維運服務的增加，營收比重逐步朝軟體與服務方向轉型。

精誠前3季主要貢獻來自大型企業客戶與大型專案收入認列、FinTech創新需求以及純網銀服務；另外，疫情帶動的遠距工作需求，也促動遠距協作工具、雲服務、資安防護等業務持續成長，新投資車聯網領域的寶錄電子也帶來合作綜效。

精誠已展開多項關鍵行動計畫，包括投資推出整合AI、HPC、雲端及微服務等創新技術的管理平台；因應金融業客戶轉型FinTech需求，建立服務擴充高彈性的金融微服務平台。

(時報資訊)