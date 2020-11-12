信紘科(6667)公布財報，第3季接單回歸以往結構，半導體客戶持續朝先進製程技術發展，帶動公司設備出貨成長，單季稅後淨利0.37億元，年增68.24％，每股稅後盈餘1.04元；累計前3季每股盈餘2.17元，年增1.7倍。

總計第3季合併營收2.96億元，年減15.66％，營業毛利0.65億元，年增10.82％，歸屬於母公司淨利0.37億元，年增68.24％，每股盈餘1.04元；累計前3季合併營收9.86億元，年增6.97％，營業毛利1.83億元，年增46.58％，歸屬於母公司淨利0.77億元，年增174.74％，每股盈餘2.17元。

第3季產品別來看，高科技產業製程廠務供應系統整合、綠色製程解決方案的營收比重分別為88％、11％，加上穩定作拆移機服務工程如期認列挹注，第3季營業毛利率、營業利益率提升至22.03％、6.52％。

信紘科今年整體營運表現已恢復過往接單產品組合，隨著主要國際半導體大廠客戶加大資本支出，帶動公司的設備出貨及工程服務需求增加，提升今年前3季獲利動能。

信紘科今年順利取得氣體二次配合格供應廠商資格及訂單，服務範圍從化學拆移機拓展至氣體拆移機工程，於今年開始進行工程服務，隨著半導體客戶建廠/擴產需求，有助於公司施作拆移機服務工程的業務拓展。

(時報資訊)