台灣虎航(6757)舉辦機上新品發表會，台灣虎航董事長陳漢銘及總經理張明瑋共同宣布將推出全新「虎大位(tiger plus)」，以及與台灣鹽酥雞合作研發推出的「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，除了提供旅客更為舒適的座位選項外，還能在3萬英呎的高空中品嚐最正宗的台味。

台灣虎航指出，新推出的虎大位，即是將A320客機的3-3排座位配置的中間座位，藉由擺放專門特別研發設計可拆卸式的間隔墊作為區隔，把原本的3個座位調整為2個座位，以此延伸座椅的寬度。

台灣虎航客艙每個座椅的標準寬度為21英吋(約53公分)，座椅深度為16英吋(約41公分)。推出虎大位後，把3個座位調整為2個座位靈活設計，讓座椅寬度加大約至30英吋(約75公分)，除了舒服寬敞外，在防疫期間還能大幅避免與相鄰旅客肢體上的碰觸，降低感染機率。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，早在疫情爆發初期，就已經開始著手虎大位的設計，也參考國外的航空學者提出因應後疫情時代的客艙創新設計研究，其中一項利用航空認證材質而設計的人與人的分隔器，再藉由客艙內的空調導流及高效率的空氣濾清器(HEPA-Type)，以提升客艙內的整體防疫效果。台灣虎航的虎大位，採用符合航空器客艙內裝規範並通過我國民航局初始適航驗證法規要求，聯合國內航空產品的合格製造廠家，共同開發設計，為全球航空產業創舉產品。

(時報資訊)