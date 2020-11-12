建大(2106)董事會通過第3季財報，在輪胎市場因自行車熱賣、汽車市場復甦及銷售價格調漲，單季營收來到今年最高，雖然台幣升值出現匯損，但單季稅後盈餘6.74億元，較第2季4.6億元大幅成長47％，也優於去年同期5.03億元，每股稅後盈餘0.74元。

總計第3季營收83.63億元，季增15％，年增0.32％，毛利率拉升至26.24％，高於上季23.41％及去年同期21.29％，營業利益率10.35％、稅後純益率8.06％，均為今年最高。

累計前3季營收220.56億元，年減10.63％，稅後淨利6.09億元，扭轉上半年的累計虧損，每股盈餘0.67元。今年EPS累計表現不如去年前3季的1.04元，主因是深圳廠土地開發案在今年發生遣散費等一次性相關費用約6～7億元，另外，第3季台幣大幅升值，產生約1億元的匯損，去年則約1億元匯兌利益，若排除土地開發因素，建大前3季稅後淨利將逾13億元，EPS可達1.44元，營運績效優於去年同期。

建大指出，深圳廠土地開發案目前已清出設備廠房，可望在今年第4季動工。展望第4季，各輪胎大廠為了因應原物料價格飛漲、匯率升值以及船運成本上漲，陸續調漲輪胎銷售價格，希望能平衡營運成本上漲所帶來衝擊，建大從10月起調漲價格5～10％因應。

第4季另一關注話題是美國將陸續公佈對泰國、南韓、台灣及越南反傾銷稅率，市場預估越南將會是最低稅率，建大越南廠轎車輻射層輪胎日產能已拉升至約1.2萬條，新產能陸續開出目前仍供不應求，估計建大將有轉單效益出現，進一步提高營收動能。

(時報資訊)