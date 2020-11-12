美國總統大選結果出爐，由民主黨候選人拜登勝出，總統蔡英文以今年初拜登透過推特向她祝賀當選的同樣方式，在推特上向拜登表達祝賀之意，沒想到此舉引發外界爭議。對此，民進黨立委王定宇感嘆，美國大選後，小英的電話第一個打給共和黨友台的落選議員賈德納，蔡英文這一通電話，對賈德納一定很有感受的。

王定宇在臉書發文表示，美國共和黨挺台聯邦參議員、參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）這次改選中落選，總統蔡英文10日上午越洋通話，感謝賈德納長期以來推動多項友台法案及對台灣的堅定支持，也對賈德納競選連任失利表達遺憾。蔡英文總統這一通電話，落選的賈德納一定很有感受的。

王定宇再表示，蔡英文在2015以黨主席身份與歐巴馬國防部前次卿的佛洛諾伊會談，後來在2019年小英已經擔任總統，雙方見面暢談。現在傳出佛洛諾伊可能出任拜登的國防部長。

王定宇強調，外交關係和友誼是要靠長期互動和經營的，美國是台灣對外關重中之重，對美關係用「押寶」這個詞，根本是外行、不實在的說法。不論是共和黨或是民主黨，持續、長期的互動，建立彼此的互信，這才是發展外交的正途，不論未來台灣總統是哪一黨，這些外交成果都會傳下去，不斷地用「押寶」來挑撥台美關係，令人費解！

(中時新聞網)