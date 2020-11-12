一名女網友至統一連鎖超商買宵夜，經過飲料冰櫃時，卻驚見架上的飲料貼上「僅供試飲品用，不得販售」的貼紙，讓她好奇地問「這樣到底是要不要付錢啦？」文章一出，網友紛紛蓋起高樓回應。

原PO於論壇《Dcard》發文指出，10日晚間赴小七欲要購買消夜，無意經過飲料架，撇見一款飲料連放兩排，上方還貼著「僅供試飲品用，不得販售」的貼紙，從未碰過這種狀況的她，不知如何是好，並將所間拍下傳上網，並問及「這樣到底是要不要付錢啦？」文章標題更以「所以是⋯直接拿走就好嗎？」

飲料上的貼紙令她好奇不已，於試問及網友，也意外釣出電員回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，湧入不少留言「我比較好奇的是，我都沒看過7-11有給人試喝飲品耶」、「這拿了會被抓吧哈哈」、「是我就直接拿起來喝了」、「如果真的開來喝 應該也不用付錢吧」、「歪樓想知道值不值得買」、「還不整排包起來」。

另外，有在超商做過店員的網友透露「之前店長都把試喝的貼紙撕掉，然後上架賣」、「純粹是店員疏忽 錯把試飲的也上架 店經理也沒注意到，於是導致了這場誤會」、「我們都是自己喝掉」、「這個是是廠商送的試飲品，應先給店長才對」、「店員福利喔」、「我們店都是把貼紙撕掉，直接上架賣」。

(中時新聞網)