補教名師高國華，上週趁著妻子陳子璇不在家，帶一名濃妝妹帶回家，被爆出搞外遇，而陳子璇昨天在臉書抒發是「10年來第一個單身的日子」，等同坦承與高國華已經離婚，而第二任妻子蔡郁璇也發文：「單身其實沒有什麼不好」，可以說是意外巧合。

昨天正逢1111光棍節，高國華第二任前妻蔡郁璇，在臉書發文祝所有單身者1111節快樂，她表示單身其實沒有不好，不僅少了爭吵磨合，也不用經歷分手後的痛苦，唯一壞處就是要習慣一個人的孤單，尤其看到別人成雙成對幸福快樂時，只能不斷說服自己一個人也很好，對此她安慰所有單身者「擁抱孤單，你就不覺得自己很孤單，單身節快樂」。

而巧的是，蔡郁璇發文祝福單身者光棍節快樂前，陳子璇剛好也在臉書發文，表示這是十年來第一個單身日子，目前對於人生茫然的她，只能靠工作來填補，還好有許多人給予她鼓勵，此外更正能量表示：「雖然未來不知道發生什麼，但期待明天會更好，祝有情人開心過好每一天，祝單身貴族每一天都精彩」。

對照昔日與高國華恩愛模樣，如今兩位都成了前妻，更在光棍節同樣說出「單身節快樂」，可以說是讓人不勝唏噓。

(中時新聞網)