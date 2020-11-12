國民黨10日在臉書PO出一段影片，指出地點是瘦肉精豬隻屠宰廠，豬隻飽受折磨，情緒躁動、四肢顫抖，甚至因熱衰竭倒下，強調「「這種不人道的飼養方式，豬不能吃，人更不能吃！」對此，民進黨批評，國民黨為了政治利益，不惜PO造假影片，要求國民黨主席江啟臣道歉，並下架影片與貼文。

美豬爭議持續延燒，國民黨指出，瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖、情緒躁動，甚至因為熱衰竭而倒下。全球有160個國家都能夠拒吃，不顧人民的政府沒有資格替我們做決定，不顧食安的政府沒有資格替我們的下一代做決定。

昨（11）日民進黨在臉書發文抨擊，有關國民黨「豬隻四肢顫抖、情緒激動」影片，聲稱是食用瘦肉精後的症狀，「完全是移花接木的假影片！」且防檢局已經澄清。

民進黨表示，該影片是美國動物組織（Animal Outlook）用於探討該國豬隻屠宰流程，原始內容完全沒有提到豬隻使用瘦肉精，批國民黨唯恐天下不亂，公然散播假訊息，製造恐懼、撕裂社會，企圖破壞台美關係，阻礙台灣經濟貿易發展的未來，「難道江啟臣說好的改革，就是要用造謠改革？把整個國民黨都變成全台最大造謠黨嗎？」

國民黨也在PO文底下留言回擊，此影片經學者、非政府組織、媒體等三方確認後公布，有關瘦肉精副作用更是依據TFC台灣事實查核中心的資料，且相同影片甚至經由媒體報導播出。

國民黨留言回擊。（圖／摘自民進黨臉書）

國民黨為了政治利益，不惜PO造假影片 請江啟臣主席道歉，下架影片與貼文！ 防檢局已經澄清，打臉國民黨。國民黨與江啟臣主席臉書發了一則「豬隻四肢顫抖、情緒激動」影片，聲稱是食用瘦肉精後的症狀，這段影片完全是移花接木的假影片！ 江啟臣主席發... 由民主進步黨發佈於 2020年11月11日 星期三

(中時新聞網)