COVID-19疫苗臨床試驗平台昨(11)日公布後，民眾反應熱烈，不到1天就有8千人參與，目前傳出受試者可拿車馬費和營養金共1萬8千元，有不少人因此心動，但也有人因試驗可能出現不良反應而怯步。其實要成為國產疫苗試驗者，最後還有一些評估條件，其中有5種人現階段較不適合登記。

衛福部食藥署建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，已於昨日開放登記，預計11月30日截止，將召募2萬人以上志願受試者，支持國內新冠肺炎(COVID-19)疫苗研發，儘早達成國產疫苗國產國用的目標。

聯合報報導，食藥署長吳秀梅昨表示，目前我國3家藥廠已進入第一期臨床試驗，進入第二期臨床試驗後，每家至少需3500人。她強調，完成登記者不等於是受試者，名單都須經由廠商評估，而民眾也保有最終決定權，在接種前可放棄加入試驗。

有意參與國產疫苗臨床試驗，民眾仍要考量自身的狀況。食藥署指出，病情不穩定之慢性病者、免疫功能低下或有免疫系統疾病者、最近一個月內接受大手術者、癌症正在療程中或即將接受治療者、嘗試受孕中、懷孕或餵母乳的女性，現階段不適合登記。

(中時新聞網)