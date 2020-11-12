中颱梵高今天凌晨登陸菲律賓中部，中午進入南海，朝越南去。(氣象局 颱風路徑圖)

中颱梵高今天凌晨登陸菲律賓中部，中午進入南海，由於距離台灣相對較近，加上東北風影響，今天北部、東部短暫雨，東北部有局部大雨，各地早晚涼，沿海有強風長浪，氣象局表示，颱風中高層水氣移入台灣附近，到周六都是北台灣、東半部濕涼的天氣，其中周五雨最多，全台各地皆有降雨機率，北部山區、宜花雨勢大。

氣象局表示，第22號颱風「梵高」凌晨2時位於鵝鑾鼻南方780公里之海面上，未來將向西通過菲律賓往南海進行。周五、周六臺灣附近仍是東北風環境，各地早晚涼，白天舒適至溫暖，中南部日夜溫差較大，桃園以北及東半部有短暫雨，其他地區多雲。

氣象局指出，周五因梵高颱風將帶來中層水氣，中南部山區也有零星短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，全台都有降雨機率。

氣象局表示，周日至下周三（15日至18日）東北風減弱，風場轉為偏東風，氣溫稍回升，天氣也轉趨穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，僅北部及東半部地區偶有小範圍降雨。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」也寫道，下周二至周四各地高溫皆達30度以上，白天微熟、紫外線強，為典型「秋老虎」的天氣型態。

(中時新聞網)