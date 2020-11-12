美國科技股在連日下跌後，受惠蘋果發表搭載自家設計處理器M1的Mac系列電腦的利多，帶動科技股股價反彈，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.08%至+3.67%，其中費半指數最為強勢，台積電ADR上漲3.67%，聯電ADR上漲2.78%。

量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為13,000點附近，上檔壓力為13,450點附近。

（3）、技術指標：日KD進入80以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

周三櫃買指數上漲0.70%，收在166.87點。短線支撐為164點附近，壓力為170點附近。

觀盤重點，美股因輝瑞疫苗發佈後，國際資金出現賣科技股轉往金融及原物料及內需股的趨勢，台股也同步連動，短線建議投資人佈局選股上，可逢高減碼電子股降資金轉往金融、原物料、內需等相關族群佈局。選股方向可留意被動元件、金融、觀光、造紙、塑化、內需。

(時報資訊)