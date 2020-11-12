大陸全國人大常委會11日取消香港立法會延任4名議員資格，引發泛民派議員總辭，中共中央機關報《人民日報》12日發表評論員文章指出，這是堅持和完善「一國兩制」制度體系，依法維護國家安全、維護香港特別行政區憲制秩序的又一重要立法，體現了中共中央對香港整體利益的高度負責和對香港市民切身利益的最大關愛。

文章稱，這一重要決定，在制度上劃定了底線、立下了規矩，符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益，有利於維護國家主權、安全和發展利益；有利於香港長治久安和繁榮發展；有利於香港治理機構正常運轉和社會穩定；有利於香港社會凝聚正能量、齊心協力提振經濟、保障民生；有利於確保「一國兩制」行穩致遠。

文章指出，全國人大常委會這一決定，是著眼長遠、順應民意的及時之舉。一段時間以來，香港市民飽受黑暴肆虐之苦。經過中央政府、香港特別行政區政府和社會各界的共同努力，特別是《香港國安法》頒布實施後，香港社會秩序逐漸恢復，法治和營商環境得以改善，市民安全感大幅提升。穩控疫情、提振經濟、改善民生是香港社會的當務之急，是香港市民最迫切的要求。

文章認為，「一國兩制」之下，包括行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員等，都肩負正確理解和貫徹執行《香港基本法》的重任，承擔維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定的職責。立法會是特別行政區憲制架構的重要組成部分，愛國愛港是每一名特區從政者必須堅守的政治倫理，也是憲法和基本法的根本要求。

文章強調，某些反對派議員的言行嚴重違反了就任時自己的誓言，違反了必須遵循的憲制秩序，必須承擔相應的法律責任。全國人大常委會的決定，為規範和處理立法會議員資格問題提供了堅實的法律基礎，具有不容挑戰的權威性。

中共十九屆五中全會明確提出，全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護《憲法》和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益和特別行政區社會大局穩定。

在踐行「一國兩制」的過程中，要全面準確實施《香港基本法》、《香港特別行政區維護國家安全法》和全國人大常委會的解釋、決定，推進特區本地立法，落實特區維護國安的法律制度和執行機制，確保香港公職人員符合法定條件和要求，維護《憲法》和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序。

(中時 )