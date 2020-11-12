小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（12日）財經重點。

【1】瑞銀喊台積625元

瑞銀證券指出，英特爾CPU委外代工趨勢愈來愈明朗，台積電受惠程度最高，將推測合理股價由475元，直接拉升至外資圈最高的625元，驚艷市場。投信投顧公會理事長張錫11日再度喊台股上看20,000點之際，亦看好最大推手權值王台積電，股價將上看700元，助攻台股於2022年攻克20,000點。

【2】拜登自行宣布當選 王文潮：台塑集團投資美國不變

新的美國總統拜登自行宣布當選，但現任總統川普還沒有宣布敗選，台塑企業管理中心常務委員王文潮表示，川普還沒有當選總統之前，我們就要去投資美國，不會因換了一位總統，就有變化，台塑集團投資是長期計畫，而總統只做四或八年而已，不會因總統換人，就不投資，那不叫「投資」，叫「投機」。

【3】紓困衝擊 10月稅收大減三成

雖有台股、房市交投熱絡動能，但我國今年紓困政策仍影響稅收，10月全國總稅收為1,712億元、年減30.6％，以營所稅年減750億元為主要原因。另10月證交稅收為99億元，因10月連假及觀望美總統大選結果，台股成交量下滑，終止連五個月破百億元規模。

【4】壽險新契約破兆不妙 恐創金融風暴來新低

今年保單銷售真的「有點涼」。據壽險業估算，10月新契約保費約只有600億元上下，比去年同期再衰退23％以上，且金管會已確定2021年初不調降保單利率，沒有停售效益助攻下，12月新契約保費恐是五年來首次未破千億元，全年新契約保費也難破兆元，若只有9千億元出頭，將是2008年之後的新低。

【5】川普拒認輸 拜登：不影響政權移交

美國大選投票已過了一周，川普仍拒絕承認敗選，試圖透過訴訟戰翻盤，也抵制政權移交，總統當選人拜登（Joe Biden）直言不會影響其團隊的交接作業，並會在感恩節前先公布第一批內閣閣員名單。

(中時新聞網)