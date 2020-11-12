台南新化區口埤實驗小學是全國第一所西拉雅小學，全校必修西拉雅族語課，學校合唱團也學唱西拉雅族語歌謠，在各大文化活動時演出，可說是身經百戰，今年12月5日他們受邀於台南市舉行的「西拉雅在唱歌」售票音樂會中演出，學童們都非常興奮，加緊練習要好好表現。

口埤實驗小學創立於1920年，因為山區少子化，早年曾一度面臨被裁併危機，2016年正式轉型為實驗小學，將西拉雅語課程從社團課變成正規課程，每周四訂為「族語日」，全校必修西拉雅族語課，近年辦學理念深獲家長認同，也吸引許多跨區就讀學生。

口埤實小校長王朝賜說，為了深化西拉雅文化教學，除了正式語言課程，文化課程也要同步進行，學校帶小朋友走進社區踏查體驗，也成立合唱團，請西拉雅文化協會音樂老師教唱歌謠，希望從唱跳中學習西拉雅語、認識西拉雅文化。

合唱團指導老師之一萬淑娟說，合唱團小朋友年齡從3年級到6年級，都是志願參加，還要經過甄選，練習時都非常認真，而且藉著旋律的輔助，小朋友從歌謠中反而更容易記住一些西拉雅語單字。

口埤實小合唱團也經常受邀演出，例如西拉雅文化節、播種節、世界母語日活動，總有他們精彩表演，今年「Onini竹音樂團」將於12月5日於台南大學雅音樓舉辦售票音樂會，邀口埤實小合唱團一起演出，將表演大家而熟能詳的部落平安、身體五官歌，也將帶來數首全新民歌古調組曲，讓大家從歌聲中認識西拉雅文化。

(中時 )