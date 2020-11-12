美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，現任總統川普則不承認敗選並將展開法律大戰，9日他更突然辭退了國防部長埃斯珀（Mark Esper），讓外界議論紛紛。陸軍退役中將、國民黨立委吳斯懷指出，川普此舉目的有二：一是趁卸任前在台海或南海挑起戰端，逼中共出手演變成局部戰爭，以此啟動緊急授權法延宕總統交接；二是埃斯珀已嗅到川普動用軍事力量的可能性，他不願擔這個政治責任故趕緊跳船。

吳斯懷接受香港媒體《中評社》專訪表示，川普身為現任美國總統，根據美國戰爭授權法規定加上911事件的前車之鑑，當面對足以威脅美國生存的突發變局，總統可先動用軍隊，事後再經參眾兩院的同意。因此，川普在卸任前的動作備受關注。

川普突然開除國防部長的目的，吳斯懷分析可能性有二。第一，川普想趕在卸任前的70多天，在台海或南海挑起戰端，逼中共出手讓其演變成局部戰爭，以此啟動緊急授權法停止所有政治活動，並延宕明年1月20日的總統交接。第二，美國軍人服膺憲法且不向政治勢力低頭，他們堅持軍隊國家化，國防部長已嗅到川普不惜動用軍事力量鞏固自身權力的味道，他不願擔下這個政治責任，所以趕緊先跳船了。

吳斯懷強調，美國法律並未明訂總務署何時須確認勝選者，2000年小布希與高爾在佛羅里達州僅差數百票，總務署也是在大選5週後才批准展開正式交接程序。吳呼籲，此時中國大陸若有任何動作，其實都在幫川普的忙；而美、中若有衝突，受害者必是台灣，所以台灣必須在三方間保持平衡，切莫輕舉妄動。

(中時新聞網)