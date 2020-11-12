天氣轉涼，台南市六甲區落羽松森林有部分開始變色。（劉秀芬攝）

天氣轉涼，台南六甲區林鳳營牧場旁的落羽松森林開始變色，從翠綠轉為黃、紅色彩，不少遊客搶先來觀賞拍照。六甲區公所表示，近日待附近稻田收成後，將在周遭整地種植花海，裝置藝術也會陸續進駐，希望讓遊客拍好拍滿，開心而歸。

由於六甲落羽松森林位於省道台1線大馬路旁，交通方便，停車也方便，不用到深山就可以觀賞如歐洲森林美景，近年已成台南熱門景點。六甲區公所近年陸續整治林鳳營火車站至落羽松森林步道，串連菁埔埤溼地步道，讓遊客同時欣賞自然生態美景、在地特色建築。

天氣轉涼，台南市六甲區落羽松森林有部分開始變色。（劉秀芬攝）

六甲區公所區長陳啟榮表示，今年初公所首度舉辦落羽松季，活動大受好評，農村小旅行一推出報名就秒殺；明年落羽松季將於1月30日舉行，活動已經開始規畫，農村小旅行將結合下營、柳營、新營、鹽水等特色景點，推出與上次不一樣的新鮮行程。

陳啟榮說，去年向環保局借用的趣味裝置藝術，深受親子遊客喜愛，今年也將再向環保局借用，而且會是未在此亮相過的作品，要讓遊客而目一新。此外，今年也邀請在地企業及團體，例如蘭都公司、南六公司、慈濟、烏山頭水庫及林鳳社區等，展示花燈等裝置藝術，讓景觀更豐富多元。

六甲區公所近年盤點區內老建築，設計導覽地圖，此次也會結合景點、美食發行摺頁，讓遊客按圖索驥，順遊六甲區其他景點，帶動整體觀光發展。

(中時 )