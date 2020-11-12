根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞12日上午突然爆料，才到火箭效力1年的「忍者龜」韋斯布魯克，竟然已跟火箭高層提出想要離開休士頓想法，不過「大鬍子」哈登仍然「鎖定」繼續待在火箭打球，起碼在下個球季暫時不會走人。

查拉尼亞如此的爆料，無疑是針對先前《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆出，韋斯布魯克與哈登都對火箭建隊未來方向感到憂心，甚至認定火箭的奪冠窗口已經關閉，畢竟火箭才剛換了新主帥與新總管，這個全新團隊無法讓兩大球星認同。

韋斯布魯克去年夏天才離開生涯前11個球季效力的雷霆，跳槽火箭跟號稱「好友」的哈登攜手合作，儘管他在上季場均27.2分、7.9籃板及7.0助攻表現還算優異，卻跟哈登傳出不和謠言，火箭也在季後賽次輪遭到湖人4比1淘汰出局。

目前韋斯布魯克跟火箭還有3年1.315億美元合約，儘管火箭老闆費斯蒂塔與新總管史東都已放話他屬於非賣品，可是隨著韋斯布魯克打算提出交易申請，火箭不得不認真考慮把他交易出去的可能性，包含尼克、快艇等隊都對他保有興趣。

(中時 )