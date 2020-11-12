台北一名女子今年7月騎車停等紅燈時拿出手機查看，被路邊員警攔查、要求停靠路邊，她自認沒觸法，直接向員警說不要，等到綠燈亮時就騎走，事後遭開單罰1萬元、吊扣駕照6月，她不服提出行政訴訟，法院勘驗密錄器發現，員警當時距離該女很遠，且該女在綠燈亮起前12秒就收起手機，最終判撤銷原處分。

判決書指出，該女子說當時停等紅燈時拿出手機，是為了查看有沒有人打電話來，員警距離她1、200公尺，對方看到後穿過車陣走向她，就直接要求停靠路邊，詢問原因也不說明，她認為自己沒有酒駕或重大違規，短時間拿出手機也沒有影響交通，甚至等到綠燈亮時才騎走，證明沒有企圖逃跑，認為沒有不服取締行為。

台北市交通事件裁決所則表示，該女發現員警後馬上收起手機，操作手機過程約13秒，該員警以明確手勢、口頭告知方式進行攔停，該女卻直接騎走，認為警員依法製單舉發並無不妥。該員警說，他看到該女一直滑手機，看到他向前攔停後才收起手機，甚至直接說「不要」直接騎走。

法院勘驗員警密錄器發現，該員警距離該女相當遠，當下能否看出是在玩手機，顯然有疑慮，且當時車陣相當長，她拿手機的行為只有短短幾秒鐘，而且在綠燈亮起前12秒就收起手機，因此難以認定有危害駕駛安全的行為，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

(中時新聞網)