國立台灣大學本周起進入期中考周，卻接連發生2名學生分別在教室及宿舍內輕生意外，引起外界關注。目前校方已啟動輔導機制。但接連發生意外，連台大電機系教授葉丙成都在臉書上貼書四個大字「無法相信！」表達震驚不捨。

今晚發生男大生陳屍宿舍命案，檢警初步排除外力介入。這已是3天內，台大校園發生的第2起命案，週一上午才有名女大生墜樓身亡。近來全台各級院校頻傳師生命案，除馬國女大生命案外，其餘均無外力介入跡象，但已引起教育部、衛福部的高度關注。

11日晚間9時許，台大有男學生被發現陳屍宿舍，警方獲報到場，發現宿舍房門反鎖，請消防隊持器材破門，赫見男大生已死亡，不需送醫，辦案人員現場發現繩索，目前現場交轄區中正二分局封鎖現場，調查死因。

據指出，該生一整天都失聯，手機不接，簡訊也不讀不回，讓家屬相當擔心，傍晚時向校方告知狀況，晚間校方會同警方前往宿舍查看，發現的房間反鎖，最後由消防人員破門，卻發現吳已氣絕多時。

台大校方表示，今晚接獲通報有位學生失聯，近晚間9點，校方與警消人員發現學生自鎖於宿舍內，已往生。學校已展開緊急處理，聯絡系所老師以及家屬。後續相關處理事宜正由檢調單位查明。

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