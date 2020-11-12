女星Angelababy（楊穎）長相甜美，人氣居高不下，也接演了不少戲劇，然而她的演技卻備受爭議，評價十分兩極，近期她的新作《摩天大樓》結束後，暫時就沒有戲劇作品，大多都是綜藝節目，沒想到這卻引起粉絲不滿，甚至集體到微博開嗆，「能不能有點事業心？」

Angelababy自從結婚生子後，工作量也跟著減少，將重心放在家庭，近年來平均一年推出一部戲劇作品，沒想到前陣子播畢的《摩天大樓》竟又引起爭議，演技受到一面倒批評，網友狠批，「看到ab(Angelababy)就沒興趣了」，就連編劇殳俏都回應：「沒事，她上來就是一個屍體」。

然而影后章子怡卻給Angelababy高評價，稱讚她的演技「真摯自然」，但由於Angelababy最近的工作大多是綜藝節目或上直播帶貨，活躍在各大綜藝節目，包括《奔跑吧》的固定班底，及近期開播的《跨次元新星》等等，都有不錯的表現。

在 Instagram 查看這則貼文 Angelababy（@angelababyct）分享的貼文 於 PDT 2015 年 9月 月 30 日 上午 7:21 張貼

不過粉絲卻十分擔心她之後的走向，希望偶像能多接戲劇磨練演技，紛紛湧入她的微博留言，「想看你演戲」、「你能不能有點事業心？現在都快成網紅了」，甚至狂罵工作室，「叫工作室幹他們該幹的事！你也多聽聽粉絲的意見」、「工作室爛成什麼樣」。

(中時新聞網)