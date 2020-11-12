台北市議員、國民黨革實院院長羅智強監督政府絕不手軟，態度相當堅毅。適逢結婚20周年，羅智強罕見耍浪漫，寫了一首詩送給老婆當禮物，沒想到卻被潑了冷水。

羅智強昨（11）日在臉書表示，結婚20周年，寫了一首詩《小提琴之歌》給老婆當20周年禮物。詩中提到「我的空白 在指捺間填滿 撫觸妳單薄的肩胛 似是溫柔地初吻」「妳幽幽地低吟 知道了我的喜悅與憂傷」「妳可以帶著我說不出的感動漫舞 那是無須詞綴的語言 我會用曳曳的長弓輕和 一起謳詠…信步的拾起 歲月裡每一個屬於記憶的 聲音」。

羅智強問老婆感不感動？沒想到被老婆瞪了一眼，說「20年前你寫這首詩騙我，騙了20年，有完沒完啊！」

網友看了兩人互動後笑說，「就這樣打發啦，太座也太好騙了吧」「原來羅立委是談琴高手」「太座被騙得甘願又甜蜜，我猜得沒錯吧？」也有不少人誇羅智強「好男人不易尋，小強應該走藝文界才是」「好深情的流露真羨慕永遠不變」「被政治耽誤的作家，文青少年，蔡應該找你的」。

(中時新聞網)