電商雙雄—富邦媒(8454)旗下momo購物網及東森(2614)旗下東森購物在雙11衝出佳績，其中momo2020《雙11超狂購物節》自暖身慶開跑至今業績屢創新紀錄，有信心今年11月11日將突破去年單日銷售21億元的佳績；東森購物「11.11爽購節」在11日全站流量大破表，截至當日晚間7點為止，業績突破3億元。

2020電商雙11大戰火熱開打，各大電商紛紛祭出各項促銷活動引爆買氣，業績也傳出佳音，momo購物網《雙11超狂購物節》在11日買氣再飆高峰，活動開跑不到7分鐘即締造破億業績、凌晨開跑第1小時，購物網累計湧入高達60萬人次，為平日的6倍，行動購物銷售佔比也高達80%。

東森購物亦衝出佳績，「11.11爽購節」在11日全站流量大破表，根據東森購物統計，去年雙11全站流量(不含APP)突破322萬人次，而今年至11日傍晚全站流量突破270萬人次，是去年的80%以上，東森購物今年特別與「7-ELEVEN交貨便」攜手合作，常溫、冷凍雙溫包裹店取服務一次到位，也成功助功業績。

富邦媒表示，momo2020《雙11超狂購物節》自暖身慶開跑至今業績屢創新紀錄，有信心今年11月11日將突破去年單日銷售21億元的亮眼佳績。

東森購物指出，截至11日晚間7點為止，業績突破3億元，預估到午夜整日流量將超過去年。

(時報資訊)