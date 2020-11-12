富強鑫(6603)公布第3季財報，受惠於大陸車市復甦，以及宅經濟拉動NB的需求，單季稅後淨利0.59億元，今年以來首度單季轉虧為盈，也是10年以來單季獲利新高，每股稅後盈餘0.41元。

今年上半年受到疫情影響，富強鑫連續虧損兩季，不過，第3季大陸、台灣及東南亞動能逐漸恢復，其中，大陸地區車市邁入復甦階段，對於雙色機等需求大增，這些設備主要用在車燈燈殼等汽車產業部品。其次，疫情影響，刺激宅經濟及遠距教學、在家上班需求，帶動NB等今年銷售長紅，而3C產品都需要射出成型機，使得相關機器設備出貨暢旺，富強鑫整個大陸地區今年前3季營收占比達到55％。

總計今年第3季營收9.66億元，毛利率回升到去年第1季26％的過往水準，公司採用自然避險，並無造成匯兌損失，稅後淨利0.59億元，創10年來單季新高，每股盈餘0.41元。累計上半年營收21.14億元，營業毛利4.52億元，營業損失0.42億元，稅後虧損收斂至0.06億元，每股虧損0.04元。

展望第4季，除了邁入車市旺季外，大陸各大車廠持續拓展新能源車，由於新能源車訴求輕量化，很多過去燃油車零組件被新材料取代，例如內飾件都需要塑膠射出成型機，可望拉動一波需求。另一方面，中國製造業採購經理人指數(PMI)創下10年來新高，顯示整個產業環境越來越健康，目前富強鑫在手訂單能見度至少一個季度，對於第4季展望樂觀，法人估計，全年有望朝獲利目標邁進。

(時報資訊)