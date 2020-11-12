浩鑫（2405）第三季合併營收為新台幣3.87億元，稅後淨利623.1萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.02元，連續兩個季度獲利，本業部份（營業利益）亦呈現季增長，已逐步回到成長軌道，公司看好第四季旗下暄達醫學的醫療級氣墊床邁入旺季，迷你電腦（Mini PC）出貨表現亦持穩，本業可望續揚；公司同步重訊公告子公司已與海爾公司達成和解，將取回129.5萬美元貨款，第四季可望入帳，預計全年可望轉虧為盈。

浩鑫自今年起完全中止低毛利的NB（筆記型電腦）代工業務，雖造成合併營收銳減，然在鎖定利基市場的Mini PC穩健成長，以及旗下暄達醫學生產的醫療級氣墊床對美國出貨大增下，毛利率持續攀高，相較於去年全年22.8％毛利率，上半年已大幅揚升至36.7％，第三季更來到37.9％的新高表現，並帶動公司連續兩個季度產生獲利，惟受到新冠肺炎疫情衝擊第一季表現，公司前三季稅後虧損1802.1萬元，每股稅後虧損為0.06元。

浩鑫同步公告，子公司已與海爾公司就先前因採購事宜產生的商業訴訟達成和解，雙方同意撤訴，並由海爾支付浩鑫積欠貨款129.5萬美元，預計第四季入帳，由於公司先前已全數提列呆帳準備，回沖後相當於可貢獻每股稅後盈餘（EPS）0.108元；浩鑫表示，暄達正進入醫療級氣墊床的出貨旺季，加上取得這筆貨款，第四季獲利可期。

(時報資訊)