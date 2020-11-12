《店頭市場》台微醫上櫃審議通過 08:512020/11/12 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃審議委員會，通過台灣微創醫療器材(6767)申請上櫃案。 台灣微創醫療器材公司係以科技事業申請上櫃，主要從事脊椎植入物相關醫療器材之研發、製造及銷售，申請時資本額2億6390萬元，董事長為梁晃千，推薦證券商係凱基證券及玉山證券；台灣微創醫療器材公司108年度合併營業收入為7526萬1000元，稅後盈餘為712萬4000元，每股盈餘為0.3元；109年前3季合併營業收入為7237萬2000元，稅後盈餘為176萬元，每股盈餘為0.07元。 (時報資訊) #台微醫 #台灣微創醫療器材 #合併營業收入 #稅後盈餘 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－興勤 獲利亮眼外資大買 04:092020/11/12 證券．權證 杜書全：明年業績看增一成 聯強年獲利 力拚登頂 04:092020/11/12 產業．科技 醫師前進清華 跨域博碩士發光 04:092020/11/12 地方新聞 《熱門族群》獲利超車去年全年 智冠前3季已達陣、橘子在望 07:442020/11/12 財經 訂單回溫 智邦Q3獲利創次高 04:092020/11/12 證券．權證 台灣權王－金融股搶手 法人加碼金控雙雄 04:092020/11/12 證券．權證 併購效益浮現 台數科營運衝 04:092020/11/12 證券．權證 全宇昕上櫃案 今審議 04:092020/11/12 證券．權證 橘子兩新作 Q4營運添柴 04:092020/11/12 證券．權證 IDC漲價效益浮現 敦泰不淡 年營收戰新高 04:092020/11/12 產業．科技 財經熱門新聞 被抓包！輝瑞公布新冠疫苗當天 CEO賣股套現1.6億 - 財經 救命疫苗變股市毒藥？華爾街大咖驚爆大危機 - 財經 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞銀喊台積625元 - 財經要聞 - 工商時報 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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