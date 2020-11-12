櫃檯買賣中心上櫃審議委員會，通過台灣微創醫療器材(6767)申請上櫃案。

台灣微創醫療器材公司係以科技事業申請上櫃，主要從事脊椎植入物相關醫療器材之研發、製造及銷售，申請時資本額2億6390萬元，董事長為梁晃千，推薦證券商係凱基證券及玉山證券；台灣微創醫療器材公司108年度合併營業收入為7526萬1000元，稅後盈餘為712萬4000元，每股盈餘為0.3元；109年前3季合併營業收入為7237萬2000元，稅後盈餘為176萬元，每股盈餘為0.07元。

(時報資訊)