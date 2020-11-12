YouTube驚傳大當機，批踢踢上有不少鄉民問「YouTube 是不是掛了」、「有沒有YouTube爆了的八卦」、「YouTube畢壞了大家都在幹嘛」，許多推文都顯示目前已無法正常播放影片，使得網友一片哀嚎。實際測試，目前電腦版及手機版皆陷入無限迴圈的狀態。

網友在PTT發文表示，剛剛打開YouTube，發現影片跑不太動 都是黑畫面，看了一下Twitter，好像很多人都是，因此好奇YouTube是不是掛了？許多網友看了留言直呼，「打不開+1」、「我以為我手機網路問題」、「看個影片一直轉圈圈」、「無限轉圈」、「網紅失業中」。

YouTube官方也於推特發文表示，工程師目前正全力搶修中。（圖／翻攝自推特）

YouTube掛掉後還有網友發文，說人生失去重心，不知道要幹嘛，「我該怎麼度過這段時間呀！救救我！」、「真的掛了」、「美國也爆了」、「play也不能更新下載，可能收到不知名的力量干涉」；還有網友以為是他自己的電腦掛了，「重開機、改用手機網路還是不能，就來這裡確認是不是我的問題，原來大家都不能上阿」。

也有不少網友表示，大約在8點22分左右一度恢復，但才過不到1分鐘，隨即又掛掉，讓網友又陷入一片哀嚎，對此，YouTube官方也於推特推文表示「目前工程師搶修中。」

(中時新聞網)