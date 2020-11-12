胡錫進微博。（圖片摘自胡錫進微博）

美國總統大選落幕，民主黨拜登當選新一任美國總統，川普敗選。但大陸官方和媒體至今均低調以對。對此，《環球時報》總編輯胡錫進表示，現在大陸要避免刺激川普，免得川普選後把敗選的氣出在大陸身上，另外，要盡快和拜登團隊展開聯繫，探尋中美關係擺脫極端動盪的可能性。

對於這場大選結果，胡錫進8日在微博發文表示，美國進入極不尋常的過渡期，他以為，中國需做好幾件事。

胡錫進認為，首先大陸要與拜登團隊開展聯繫，探尋中美關係擺脫極端動盪的可能性。川普政府執政後期對中國的一些嚴重激進政策顯然有一部分是針對選舉的刻意所為，分析人士普遍不看好拜登對華政策會有大的緩和調整，但他覺得，至少促使未來的拜登政府去除川普團隊後期對華政策中用來表演的那一部分是可能的。

胡錫進警告，現在「不要刺激川普」。川普接受選舉結果，憋了一肚子氣。川普將這一切朝美國之外發洩比對內發洩更加容易。中方應有避免把川普的敗選怨氣朝中美關係方向引的意識。尤其是對川普本人保持必要的尊重。

最後，胡錫進指出，無論如何這將是美國最為動盪、不確定因素最多的一個過渡期。中國一定要有底線思維，做好各種應變準備。如果這期間遭到嚴重挑釁，我們決不能含糊，必須予以迎頭痛擊。總體看這段時間不是美國特別意志強大、而是它相對糾結、脆弱的時候。我們不惹它，但決用不著怕它。

(中時新聞網)