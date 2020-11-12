「娃娃音始祖」林美照近年常傳出身體出狀況，去年先是因動了白內障手術，後來還開刀切除腸道腫瘤。近日她受訪，透露現在每天生活目標就是過得開心，先前她透露未來不想要躺著活，最近有粉絲留言問她安樂死，林美照一度嚇壞，坦言現在的決定改變了。

林美照先前聲帶受損開刀，揮別了多年的娃娃音，後來又因急性肺炎住院，且又被診斷出耳石掉落，接著又動了白內障手術，健康接連出狀況，林美照為此改變了生活作息，不僅開始做起原本不喜歡的運動，也調整飲食，而她不以為苦，正能量形容是「因禍得福」，藉此更重視養生。

過去，林美照表示，自己以後不想麻煩兒女，有存養老金，也會強迫自己保養身體，強調以後不想要「躺著活」。據《三立新聞網》報導，最近林美照受訪心態變了，有粉絲留言問她安樂死的話題，她看到時嚇傻，直說沒想過走這條路，目前活得很好，問若真的走到終點是否會考慮？她給了否定的答案，解釋自己現在努力就是希望活著的時候能自理，用「照顧好自己」的方式表現對子女的母愛。

雖不考慮安樂死，但林美照也說自己滿嚮往辦生前告別式，希望自己的後事氛圍是開心的，效法羅霈穎的親友當時在她過世後幫她慶生的態度，而林美照的生前告別式希望由自己一手操辦，每隔5年辦1次，邀好友聚在一起吃飯、聊天，先前她跟好友陳松勇終於聯繫上，但近來因疫情還無法見面，讓林美照相當過意不去，直言再等一陣子一定會去跟對方見面敘舊。

(中時新聞網)