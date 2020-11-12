拉抬歐洲經濟 ECB計畫擴大購債規模 09:092020/11/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行（ECB）總裁拉加德11日表示，下月推出的新刺激方案將把重心聚焦在擴大緊急購債規模與對銀行提供低利貸款。 她指出，受第二波疫情爆發導致歐洲對經濟活動實行更多限制，歐元區通膨率維持負值時間恐比預期更長。 因此ECB的任務就是維持對家庭、企業與政府的借貸成本儘可能低廉，並且對銀行業提供支撐以避免發生信用緊縮，當談及可能的選擇工具，她所指的是疫情緊急債計畫（PEPP）與定向長期再融資操作（TLTROs）。 (工商 ) #ECB #緊急 #拉抬 #歐洲經濟 #擴大購債 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內循環發力 雙11消費再創高 04:102020/11/12 焦點新聞 輝瑞反駁川普 疫苗進度無關政治 04:092020/11/12 全球財經 內華達州經貿投資協會 在美恢復註冊 04:092020/11/12 產業特刊 歐洲商會：離岸風電法規應更彈性 04:092020/11/12 財經要聞 三地開發8.67億購地 蓋首換宅 04:092020/11/12 產業．科技 拜登當選 兩大基金具優勢 04:092020/11/12 投資理財 指數上看13,500點首選上緯投控等12檔 04:092020/11/12 證券．權證 衝刺電動車散熱事業 聚鼎 募資規模上看8.06億 04:092020/11/12 證券．權證 上合組織峰會 習喊把握中國機遇 04:102020/11/12 產業財經 台美經濟對話 20日登場 能源、基建是重要議題 04:092020/11/12 財經要聞 財經熱門新聞 被抓包！輝瑞公布新冠疫苗當天 CEO賣股套現1.6億 - 財經 陸製疫苗測試暫停1天又獲巴西授權恢復 受試者死因曝 - 財經 救命疫苗變股市毒藥？華爾街大咖驚爆大危機 - 財經 大同新總座曝光 林文淵學弟 湯政仁出線 - 財經要聞 - 工商時報 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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