歐洲央行（ECB）總裁拉加德11日表示，下月推出的新刺激方案將把重心聚焦在擴大緊急購債規模與對銀行提供低利貸款。

她指出，受第二波疫情爆發導致歐洲對經濟活動實行更多限制，歐元區通膨率維持負值時間恐比預期更長。

因此ECB的任務就是維持對家庭、企業與政府的借貸成本儘可能低廉，並且對銀行業提供支撐以避免發生信用緊縮，當談及可能的選擇工具，她所指的是疫情緊急債計畫（PEPP）與定向長期再融資操作（TLTROs）。

(工商 )