2020年天貓「雙11」最終成績出爐，自11月1日到11日，平台成交額突破人民幣（下同）4,982億元。

天貓數據顯示，自11月1日0時到11日0時30分，平台成交額突破3,723億元。至11日20時5分39秒，成交額突破4,675億元。

2019年天貓「雙11」創下11日單日成交額2,684.44億元的新高紀錄。2020年天貓改變規則，在11月1日開始先啟動為期3天的首波銷售期，11日當日則為第二階段銷售期。

(工商 )