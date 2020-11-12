天貓「雙11」收官 成交額人民幣近5,000億 09:092020/11/12 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020年天貓「雙11」最終成績出爐，自11月1日到11日，平台成交額突破人民幣（下同）4,982億元。 天貓數據顯示，自11月1日0時到11日0時30分，平台成交額突破3,723億元。至11日20時5分39秒，成交額突破4,675億元。 2019年天貓「雙11」創下11日單日成交額2,684.44億元的新高紀錄。2020年天貓改變規則，在11月1日開始先啟動為期3天的首波銷售期，11日當日則為第二階段銷售期。 (工商 ) #天貓 #成交額 #人民幣 #銷售期 #突破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩金雞加持 統一前三季賺180億 04:092020/11/12 產業．科技 付費用戶激增 騰訊音樂Q3財報告捷 04:092020/11/12 全球財經 合庫人壽聯手施羅德 打造好鑽100退休帳戶 04:092020/11/12 專題周報 內循環發力 雙11消費再創高 04:102020/11/12 焦點新聞 蘇寧易購雙十一戰報 11天線上訂單量增長75％ 02:532020/11/12 兩岸 《產業》雙11優惠大放送 電商業績長紅 09:082020/11/12 財經 逆勢創新高 進博會成交726億美元 04:102020/11/12 產業財經 報復性消費 陸雙11再寫新紀錄 04:092020/11/12 財經要聞 電商鴨霸已久 壟斷蒐證不易 04:102020/11/12 焦點新聞 國際油價續揚 塑化連漲拚翻身 04:092020/11/12 證券．權證 財經熱門新聞 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 要聞 拜登比川普更凶狠 制裁華為還有殺手鐧？ - 財經 蘋果自研M1處理器系列Mac為何不降價？德銀竟歸責台積電 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 北京最後通牒 驅逐不塑之客 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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