周三美股主要指數漲跌互見，道瓊指數收黑，但那斯達克指數強漲2%，投資人在評估新冠疫苗開發的進展、新冠肺炎病例激增，以及經濟復甦的可能時機之際，從對經濟情勢敏感的類股轉進科技股。

周一美國製藥大廠輝瑞公布令人鼓舞的新冠狀病毒疫苗試驗數據，帶動資金連續兩天從科技股轉進受惠於重啟經濟的工業股、材料股與能源股。不過，周三資金輪動行情再度轉向，投資人回頭買進如科技股等對經濟局勢較不敏感的成長股，並賣出如銀行、能源等近來積極追捧的價值股。

標普成長型股指數勁揚1.5%，優於價值股的下跌0.3%。

Citi Personal Wealth Management投資策略主管Shawn Snyder表示：「直到春季前，我們可能都會陸續出現這種輪動，這些科技公司的獲利仍然非常強勁，而整個冬季仍可能面臨新冠肺炎病例激增，以及重啟防疫限制與封鎖措施。」

Edward Jones投資策略師Craig Fehr表示：「更長遠來看，我們對疫苗問世與疫情結束之後的經濟前景更為樂觀，但今天這樣的光芒有些轉黯。」

美國最高傳染病專家敦促在疫苗配發之前仍應保持謹慎，此外，加州、美國中西部與東北部各州已經收緊限制措施，以防止病毒擴散。

周三收盤，道瓊工業平均指數跌23.29點或0.08%，為29,397.63點。標普500指數漲27.13點或0.77%，為3,572.66點。那斯達克綜合指數大漲232.58點或2.01%，為11,786.43點。

美國運通下跌4.2%，在道瓊指數成分股中表現最弱；波音與迪士尼均跌逾3%。

居家防疫受惠股再受市場青睞，微軟與網飛漲逾2%，亞馬遜與蘋果漲逾3%，為連續重挫兩天的那斯達克指數帶來提振。

科技股指數大漲2.4%，在標普500指數11大類股中漲幅領先，其次為非必需消費品類股收漲1.5%。

材料股下跌1.37%，跌幅最大，工業股與能源股均跌逾0.8%，亦表現疲弱。

繼周二大跌後，費城半導體指數周三大漲3.7%。

在防疫限制措施宣布後，部分零售與餐飲股下跌，梅西百貨下挫4.4%，Darden Restaurants收跌5.5%。

叫車平台Lyft上漲1%，該公司此前宣布正在開發新服務，將搶進正蓬勃發展的美食外送市場，以彌補季度營收的衰退。

(時報資訊)