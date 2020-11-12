今年在宅經濟催動下，各大電商卯足全力衝刺雙11檔期，繳出漂亮成績。網家(8044)雙11晚會業績告捷，連續第4年打造狂歡慶典「雙11 PChome來了！Amazing Future」演唱會，全站單日(11月10日)活動業績較平日成長6倍，新會員數較平日大幅成長10倍。Yahoo奇摩購物中心今年雙11強打會員消費體驗升級，推出Yahoo聯名卡及無卡分期2.0、打造雙11專屬主題曲、首推AR科技虛擬時尚秀，帶動平台雙11正檔首日業績年增5成。蝦皮購物「蝦皮11.11最強購物節」11月11日00:00一到，1分鐘內40萬件商品火速成交、短短30分鐘即衝破平日業績。

創業家(8477)旗下生活市集今年「1111狂歡購物節」打造「全民大富翁、人人有獎」主題，以送出超過千萬折價券，加以整體品牌升級策略奏效，11月11日00:00起陸續湧入人流，昨日下午流量為平日的1.7倍、下單金額亦為平日的2.2倍。

今年PChome 24h購物推出最強11大利多，吸睛促惠活動再創晚會期間平均客單價衝至近萬元，且晚會祭出爆品下殺，為搶下單時效性，更拉抬行動端占比高達75％。熱鬧晚會活動帶動流量及業績暴衝，全台消費者瘋狂下單，自10日晚間8點至11日上午8點，短短12小時內全台出貨量即突破10萬箱，且預估雙11訂單數及下單人次將持續走高。PChome 24h購物也積極部署倉儲人力及物流運能，針對倉庫及網家旗下自有車隊網家速配增派短期人力，更攜手超過10家物流夥伴，擴大運送能量。

「雙11 PChome來了！Amazing Future」熱力演出刺激買氣爆炸性衝高，且以多螢跨屏方式同步串聯7大平台直播，全面攻佔消費者心占率。此外，雙11檔期間，PChome 24h購物藉由社群全通路操作，臉書社群互動次數近一周增加逾60％，促動今年演唱會線上直播累積觸及觀看人次破千萬，互動式娛樂體驗刺激搶購人潮節節攀升，帶動整體雙11檔期活動成效顯著，為第4季營運表現增添能量。

Yahoo奇摩購物中心今年雙11啟動會員消費體驗升級計畫，帶動Yahoo聯名卡日均發卡量增7倍，無卡分期業績成長5倍。此外，娛樂體驗再升級，平台邀約創作歌手陳零九首度打造雙11主題曲MV，創下首四日百萬觀看人次；而領先全台電商首推AR科技虛擬時尚秀，首播創下近30萬觀看人次。

生活市集打造「全民大富翁、人人有獎」主題，以多波段操作，狂撒破億價值規模，送出超過千萬折價券，加以整體品牌升級策略奏效，帶動今年雙11買氣節節高漲，希望以「多重點數大方送」、「多元異業超值好禮」、「多項大獎消費抽」等三大活動主軸應戰，為消費者精選物有所值的優質商品。

蝦皮購物今年主打「蝦皮11.11最強購物節」四大超商0元免運券、蝦選榜殺破1.1折及蝦皮商城87折券的多重強勁優惠刺激下，用戶瘋狂搶購近期最夯的iPhone 12系列、AirPods等APPLE相關商品，短時間內累計近6千筆訂單。同步帶動站內熱銷品類由「手機與周邊配件」暫居榜首。此外，口袋深的用戶也抓準時機揮霍，單筆訂單金額最高竟衝破20萬元，顯示網購的訂單金額已無上限。

(時報資訊)