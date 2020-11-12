找工作應該尋找正當管道，想靠關係可能得不償失。大陸一名女子小芳（化名）偶然獲得曹姓男子的聯絡方式，接著居然接受對方開出陪睡8天的要求，企圖換取工作機會，沒想到最後人財兩失。警方表示，涉案金額高達45萬元（約新台幣193萬元），應該還有更多受害人。

根據陸媒《西安商報》報導，小芳在網路上看到曹男的招聘訊息，也透過管道得到聯絡方式，並跟其聯繫。曹男表示，可以幫忙安排工作，且一毛錢都不收，但前提是每個月要陪睡6至8天。心急想找工作的小芳，二話不說立刻答應。

（圖／翻攝自網易視頻）

不過2人第一次見面時，曹男就跟小芳要了800元（約新台幣3445元），稱是要幫忙辦理證件。而小芳認為曹男不會騙人，因此沒有多想，就把錢給對方；但沒想到一天天過去，3個月後工作仍一直沒有下落，小芳此時才驚覺受騙，趕緊報警。

警方調查，受害者所謂的「朋友」，其實都是曹男一人假扮，全部都是一場騙局，根本沒有工作機會，初估受害者有好幾位。警方表示，目前已破獲6起，涉案金額高達45萬元（約新台幣193萬元），相關嫌疑人已被刑事拘留，案件正進一步處理中。

(中時新聞網)