總統蔡英文8月底突襲式宣布將開放含萊克多巴胺豬隻進口，引發社會嘩然，國民黨日前在臉書上貼出影片指稱「豬隻吃了萊克多巴胺後會不斷顫抖」，對此，農委會主委陳吉仲表示，此影片為美國某動保團體針對「快速屠宰」的影片，3分鐘的影片完全沒有提到萊克多巴胺等語，「影片百分之百不實」，呼籲國民黨應盡速下架並道歉，否則將依社會秩序維護法移送法辦。

國民黨則強調，據國際媒體「路透社」報導，該屠宰場豬隻使用萊克多巴胺，影片內容全屬事實，據《動物科學期刊》（Journal of Animal Science）刊載的研究，餵食萊克多巴胺會使豬隻不安定與攻擊性的行為增加，包括咬柵欄、無食咀嚼、互咬、追逐等；另根據國際期刊《轉譯動物科學》（Translational Animal Science）刊載的一篇文獻回顧，豬隻攝取萊克多巴胺的副作用包括體溫上升、呼吸加快、肌肉顫抖等症狀。

國民黨日前在臉書上貼出影片指稱「豬隻吃了萊克多巴胺後會不斷顫抖」 ，對此，農委會主委陳吉仲（圖）12日在立法院經濟委員會會前受訪表示，此影片為美國某動保團 體針對「快速屠宰」的影片，3分鐘的影片完全沒有提到萊克多巴胺等語，「影片百分之百不實」， 呼籲國民黨應盡速下架並道歉，否則將依社會秩序維護法移送警政單位。（劉宗龍攝）

陳吉仲則呼籲，國民黨應盡快下架該影片，否則將依社會秩序維護法移送給警政單位，至於萊克多巴胺用在豬隻的可能影響，如果達這樣的程度，豬隻爬不起來，「農民怎麼會用？」請國民黨具體的提出相關的事證，絕對不是如影片裡面這樣的一個畫面。

立法院經濟委員會今天審查農委會預算，農委會主委陳吉仲會前接受媒體聯訪。（林良齊攝）

陳吉仲提及，目前已經下載該影片，並準備好所有的資料，如果國民黨願意下架並道歉，就不會移送給警政單位，如果沒有的話，將盡快移送給警政單位。

(中時 )