大陸湖南一名29歲單身劉姓宅男，去年11月在線上遊戲認識一名張姓女網友，看到對方照片就深深被吸引，立即展開猛烈追求，狂匯32萬人民幣（約新台幣137萬）後，終於追到人，最後雙方見面夢幻完全破滅，本尊體重竟然直逼100公斤，讓他崩潰驚喊：「比我還魁梧」。

據《株洲晚報》報導，劉男與張女在網路遊戲互稱「公婆」，還在微信互加好友，張女在微信發的每張自拍照都是皮膚白皙、身材纖細，打扮時髦，還說自己正打算出國留學，讓劉男相當動心，兩人聊著聊著就談出了感情。

交往之後，張女一直以生病、沒生活費、沒錢繳房租為由，向劉男要錢，劉男為了討她歡欣，總是每求必應，不斷匯錢給張女，可是對方就是不肯見他一面。

照片中的正妹，本尊竟是體重直逼100公斤的大隻馬。（圖／翻攝自株洲晚報）

今年2月份，張女又說父母出車禍，急需一筆救命錢，劉男二話不說，立刻匯給她20多萬人民幣（折合台幣86萬元），劉男後來經過打聽，找到了張女的住處，可是一見到本尊完全崩潰：「她體重約100公斤，比我還魁梧」。因張女還不出總計32萬元人民幣（約台幣137萬），只好報警處理。

經警方調查，張女沒有固定工作，去年開始上網盜用正妹照騙財，她說：「一開始只是想試試，沒想到劉男深信不疑，還動了真感情」。另外還有2名男子跟她「網戀」，張女詐財金額超過新台幣172萬元。

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(中時新聞網)