美國大選民主黨拜登取得勝利後，已開始籌組執政團隊，他最先公布COVID-19防疫小組，以因應嚴峻的新冠肺炎疫情。不過，美媒發現，顧問伊曼紐爾（Zeke Emanuel）曾主張「人不值得活過75歲」，這對快78歲的拜登來說，顯得有幾分尷尬。

美國《福斯新聞》報導，伊曼紐爾現年63歲，曾在歐巴馬執政時期擔任衛生政策特別顧問，現已被拜登網羅為防疫小組的10名顧問之一。他曾以「為什麼我希望在75歲時死亡」為題撰文提到，「活到75歲，我們絕大多數人的創造力、創意和生產力幾乎消失了。」

伊曼紐爾被起底翻出以前的主張，美國共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）逮到機會，在推特發文抨擊說，「拜登的防疫小組有一成員寫道：活超過75歲的生活是不值得的。美國人希望我們的國家能夠開放，不想要1個喜歡扮演上帝、令人毛骨悚然的生物倫理學家。」

有網友覺得伊曼紐爾這樣的說法太狂，將它轉貼在PTT，台灣網友留言點出快78歲的拜登處境有些尷尬，「拜登上台應該很快會被副總統幹掉吧」，不過也有網友不認同，以90歲巴菲特為例，他最近神操作日股，就是年齡不是問題的最好例子。

(中時新聞網)