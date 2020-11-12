拜登11日公布民主黨高層克蘭（Ron Klain）為白宮幕僚長。

不管川普不願認輸，第46任美國總統當選人拜登剛才公布第一項人事任命案，新任白宮幕僚長人選為他最信任的競選助手兼長期盟友克蘭（Ron Klain）。

先前美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）等美媒相繼引述消息人士指出，拜登已經確立克蘭為白宮幕僚長，最快12日就會正式宣布這項人事結果，官員指出，克蘭已經接受拜登的提議。

美東時間11日晚間，拜登陣營的政權過渡網站公布了新任白宮幕僚長人選為克蘭，拜登隨後也在推特轉推這則消息，指出正值美國對抗疫情、讓國家再度團結的時刻，克蘭過去和不同政治光譜的人共事的豐富經驗與能力正是他的白宮幕僚長所需要的。

Ron Klain’s deep, varied experience and capacity to work with people all across the political spectrum is precisely what I need in a White House chief of staff as we confront this moment of crisis and bring our country together again. https://t.co/s4XlAgMrxf — Joe Biden (@JoeBiden) November 12, 2020

克蘭隨後也在推特表達感謝，指出對於拜登賦予他的信心感到榮幸。

I’ve seen so many kind wishes tonight on this website. Thank you - and I’m sorry I can’t reply to each of you.



I’m honored by the President-elect’s confidence and will give my all to lead a talented and diverse team in a Biden-Harris WH. — Ronald Klain (@RonaldKlain) November 12, 2020

CNN指出，克蘭曾在柯林頓政府時期擔任前美國副總統高爾（Al Gore）的幕僚長，並且也在歐巴馬政府時期擔任副總統拜登的幕僚長。

他曾在2014年受前總統歐巴馬任命，領軍政府對抗伊波拉疫情，值此新冠肺炎疫情肆虐之際，克蘭將能帶來獨特的專才。

克蘭也在此次拜登的競選團隊中出力甚多，代表團隊發表疫情相關評論，包括他曾在競選影片中直言「川普政府對抗疫情明顯失敗」，「川普在對抗新冠病毒的戰鬥中舉白旗。」

現年59歲的克蘭出生於1961年，於1987年畢業於哈佛法學院（Harvard Law School），曾擔任「哈佛法學評論」（Harvard Law Review）編輯，後續曾擔任過最高法院法官的律師、參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）首席法律顧問等，在國會有相當豐富的經驗。

克蘭也曾參與包括前總統柯林頓（Bill Clinton）在內等多名民主黨候選人的辯論準備工作。

《紐約時報》指出，1989年，克蘭初次為當時還是參議員的拜登工作，拜登挑選克蘭為白宮幕僚長，顯示拜登傾向依賴身邊的華府圈內人士。

克蘭以冷靜著稱，不過有相當幽默的機智。

(中時新聞網)