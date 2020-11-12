受制金融與塑化等金融傳產龍頭股走疲，使台積電周四甫開市率半導體族群，包括日月光投控、聯電、聯發科等股向前衝時，指數在高檔承壓。

台股集中交易市場加權股價指數早盤開市即上衝13324點，突破13300點關卡，不過，在傳產與金融等重量級集團股拉回整理，如台塑四寶、台泥、亞泥、遠東新、長榮與國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、玉山金及元大金等表現疲軟下，使指數自高檔向下墜落，指數最低點一度觸及13255點。

不過，受惠權王台積電在高檔力撐，在盤勢於高檔上下震盪後，迄上午9：08的加權指數，暫報13283點，仍上漲21點，漲幅0。16%，成交307億元。

上市、櫃股票早盤表現較佳股票，包括統一、愛普、精測、華新科、世芯-KY、同欣電、廣明、富鼎、尼克森、大中、南電、華通、聯一光、茂矽、IET-KY、帆宣、光洋科及榮創等。

顯示美國高科技股於11日跌深強彈，激勵今台股電子族群奮勇向前衝，無畏盤勢在高檔震盪，另外，傳產與金融等類股，部分前三季財報之基本面優異者，也有領先盤勢發展之演出，使大盤得持穩在高檔呈趨堅走勢。

(工商 )