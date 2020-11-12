台數科 （6464)）今年前三季財報，合併營收32.63億元、年增49％，歸屬於母公司業主之稅後淨利8.32億元，每股稅後盈餘高達6.66元，優於去年同期每股稅後盈餘3.89元、成長高達71％。

台數科表示，去年12月併購新永安及大揚兩家有線電視系統台，加上有線電視及寬頻上網戶數規模大幅成長，以及LINE TV在OTT TV市場合作，營運策略奏效，得以在目前視訊產業競爭激烈下，依然表現亮眼。

根據NCC最新公布截至第三季國內有線電視訂戶數為489萬6,529戶，連續三季都呈現下滑的趨勢，今年以來整體收視戶已減少了9萬7,667戶，有線電視產業正面臨用戶數與營收衰退逆風。

台數科去年底併購有線電視系統台之後，營運績效逐步提升，獲利亦逆勢成長，目前台數科旗下擁有大屯、中投、佳聯、台灣佳光、新永安以及大揚等有線電視系統台，繼2019年全年稅前淨利合計優於前一年度成長5.24％，2020年再交出驚豔的成績單。

台數科表示，當OTT TV視訊串流影音加入視訊市場的競爭後，台數科選擇不同的戰略，去年6月成功與LINE TV合作，是第一家把OTT TV業者「化敵為友」的有線電視業者，目前台數科的LINE TV用戶數已超過4萬戶，透過增加用戶收視娛樂性，翻轉傳統電視的收視習慣，也成功為台數科帶來營收及獲利成長新動能。

(工商 )