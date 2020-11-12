加拿大航空台灣公司總經理陳美至指出，加航在疫情期間推出了加拿大航空計劃 (Air Canada Aeroplan) ，也就是新的會員制，家人共享里程（最多8人），可以完全用里程換機票不用付現；單程的免費機票容許中停；兌換的機票不用付燃油附加費；里程兌換電腦自動計算，完全沒有blockout dates，每天都可以兌換免費機票。

陳美至指出，加航是要打造全球數一數二，領先指標的會員制，新制度更體貼會員，更人性化也更優惠。

全新的加拿大航空計劃讓會員兌換加航空自家的機票時，不用支付燃油附加費，兌換同聯盟的哩程票，也不收油附，僅收39加幣的訂票費（Booking Fee）。

另允許額外支付5,000miles即可增加中停點（但中停點不可設在加拿大或美國境內），這項優惠目前還需要透過加航客服人員操作兌換，預計2021年時將可以在網站上操作兌換。

對於哩程機票的路線規則也做出放寬，只要「不走回頭路」（Back-Tracking），甚至是跨區域的兌換也都是允許的，這項兌換目前需經客服人員操作，也是預計從2021年開始可在網頁上操作。

全新的加拿大航空網頁，提供更友善與方便的操作介面，以往一定要先登入帳號才能查詢資訊，現在只要在首頁選擇Flight的時候，就可以看到有現金機票（CA$）與哩程機票（Points）的選項，還允許哩程加現金的機票兌換方式。加航已安排2021年3月28日復飛台北。

陳美至提醒，自11月21日開始，加拿大政府要求所有入境旅客，必須在登機前，下載此APP，並輸入個資與加拿大住宿地址，否則不能登機。

(工商 )