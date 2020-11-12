中國晶圓代工大廠中芯國際（SMIC）公告第三季財報。中芯國際財務長高永崗指出，第三季營收續創新高達人民幣76.38億元，較第二季成長13.0％，較去年同期成長31.7％。毛利為人民幣20.08億元，歸屬上市公司股東的淨利潤為人民幣16.94億元，息稅折舊及攤銷前利潤為人民幣44.55億元，同創歷史新高。全年收入成長預期上修為23～25％，全年毛利率目標高於去年。

中芯國際預估第四季營收將第三季減少10～12％之間，毛利率介於19～21％之間，2020年資本支出計畫從約人民幣457億元下修到約人民幣402億元，主要是由於美國出口管制使部分機台供貨期延長或有不確定性，以及物流原因導致部分機台到貨延遲。

中芯國際聯合執行長趙海軍和梁孟松評論指出，成熟應用平台需求一如既往強勁，來自於電源管理、射頻信號處理、指紋識辨、以及影像訊號處理相關收入增長顯著。先進技術應用多樣，第一代先進技術良率達業界量產水準，第二代進入小量試產。中芯國際產能穩步擴充，產能利用率維持高檔。

趙海軍和梁孟松評論指出，2020年外部形勢複雜多變。中芯國際作為晶圓代工企業，面向海內外多元化客戶，自成立以來嚴格遵守經營地法律，合法合規經營。中芯國際與供應商、客戶及相關機構保持積極的溝通，全面評估美國出口管制對中芯國際生產與運營的影響。

趙海軍和梁孟松表示，目前正常運營，短期內出口管制對中芯國際產生一定影響但影響可控。中芯國際會繼續跟進此事，並持續評估影響。感謝客戶的信任、供應商的支持和公司全體同仁的共同努力。

趙海軍和梁孟松指出，萬物互聯時代，半導體推動各行業創新和發展的腳步不會停滯。中芯國際將繼續秉持合作、開發、發展、共贏的態度，充分融入全球生態鏈，拓展技術平台，豐富產品應用，為國內外客戶提供完整的解決方案。

(工商 )