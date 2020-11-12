櫃買11／12審議全宇昕科技上櫃案 09:212020/11/12 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心11月12日將召開上櫃審議委員會，審議全宇昕科技公司（6651）申請上櫃案。 全宇昕科技公司主要從事分離式半導體元件之研發、生產與銷售，申請時資本額2億8,603萬元，董事長為李建慶，推薦證券商是玉山證券及第一金證券。 全宇昕科技公司108年度之營業收入為10億1,038萬元，稅後淨利為9,333萬元，每股盈餘為3.55元。109年上半年度之營業收入為5億2,786萬元，稅後淨利為4,445萬元，每股盈餘為1.69元。 (工商 ) #全宇昕科技 #審議 #營業收入 #稅後淨利 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 力旺前三季獲利 歷年新高 04:092020/11/12 證券．權證 今日股市備忘錄 04:092020/11/12 證券．權證 《電機股》富強鑫Q3獲利創10年新高 全年「盈」面大 08:512020/11/12 財經 京鼎前三季每股大賺11.57元 04:092020/11/12 證券．權證 祈安清醮 11月29日埔里全鎮吃素7天 04:092020/11/12 地方新聞 《熱門族群》獲利超車去年全年 智冠前3季已達陣、橘子在望 07:442020/11/12 財經 《店頭市場》和進、牧東今起預收款券 08:512020/11/12 財經 橘子兩新作 Q4營運添柴 04:092020/11/12 證券．權證 全宇昕上櫃案 今審議 04:092020/11/12 證券．權證 《光電股》受台幣升值影響 華宏第3季每股營餘0.7元 07:432020/11/12 財經 財經熱門新聞 被抓包！輝瑞公布新冠疫苗當天 CEO賣股套現1.6億 - 財經 陸製疫苗測試暫停1天又獲巴西授權恢復 受試者死因曝 - 財經 救命疫苗變股市毒藥？華爾街大咖驚爆大危機 - 財經 大同新總座曝光 林文淵學弟 湯政仁出線 - 財經要聞 - 工商時報 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。