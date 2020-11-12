德國豪華汽車大廠BMW的電動運動休旅車BMW iX已在11日正式亮相，它表示預定2022年初將在美國正式推出，與其他業者搶攻電動車商機。

預料電動車將成為車市主流，目前各家業者正爭相競足該領域，不再讓特斯拉專美於前。例如中國的蔚來汽車（NIO）就主攻電動車市場，由於股價遭到瘋狂炒作，導致其市值月初還曾超車通用汽車。

通用的凱迪拉克品牌也在最近發表中型的電動SUV稱Lyriq，預計將在2022年上市。至於戴姆勒的賓士與福斯合作的高檔電動車也在籌備中。

(工商 )