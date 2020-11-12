BMW電動SUV亮相 擬2022年在美銷售 09:202020/11/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國豪華汽車大廠BMW的電動運動休旅車BMW iX已在11日正式亮相，它表示預定2022年初將在美國正式推出，與其他業者搶攻電動車商機。 預料電動車將成為車市主流，目前各家業者正爭相競足該領域，不再讓特斯拉專美於前。例如中國的蔚來汽車（NIO）就主攻電動車市場，由於股價遭到瘋狂炒作，導致其市值月初還曾超車通用汽車。 通用的凱迪拉克品牌也在最近發表中型的電動SUV稱Lyriq，預計將在2022年上市。至於戴姆勒的賓士與福斯合作的高檔電動車也在籌備中。 (工商 ) #BMW #電動 #電動車 #SUV #亮相 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 運動休旅車夯 新款紛亮相 04:092020/11/12 時尚消費 花蓮首座考古文化館 明年農曆年前正式亮相 12:412020/11/12 寶島 麗馳五大新機 TIMTOS亮相 04:092020/11/12 產業特刊 米客邦忠孝SOGO開幕 新品亮相 04:092020/11/12 投資理財 華航2021月曆 彩繪機展現台灣多元 04:092020/11/12 生活新聞 BMW iX 旗艦電動車登場：華麗運動休旅有 600＋ 公里續航力，2021 年底上市 11:102020/11/12 汽車情報-汽車新聞 2020亞洲樂齡智慧生活展登場 共創銀光產業商機 13:012020/11/12 財經 恆智重機吊桿式搬運車 省時省力 04:092020/11/12 產業特刊 六甲旅遊祕境 落羽松森林開始變色 09:072020/11/12 生活 永煤違約牽動市場情緒 陸能源債暴跌 11:562020/11/12 財經 財經熱門新聞 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 要聞 拜登比川普更凶狠 制裁華為還有殺手鐧？ - 財經 蘋果自研M1處理器系列Mac為何不降價？德銀竟歸責台積電 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 北京最後通牒 驅逐不塑之客 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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